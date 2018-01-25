Презентация обновленной версии седана Kia K5, известной также как Optima, состоялась в Южной Корее. Kia официально представила обновленный седан Kia Optima, который получил обновления во внешности, салоне и списке оборудования.

Так, для рынка Южной Кореи автомобиль будет доступен с новой решеткой радиатора, другим передним и задним бамперами, фарами и задними фонарями.

Также седан получил колесные диски нового дизайна. В салоне производитель обновил информационно-развлекательную систему, а также установил новый руль и добавил новые варианты отделки салона.

Теперь в списке оборудования будет адаптивный круиз-контроль, системы кругового обзора, удержания в полосе, а также аудиосистема KRELL.

Линейка двигателей Kia Optima представлена 2.0 (163 л.с.), турбированным 1.6 T-GDI (180 л.с.), дизельным 1.7 (141 л.с.) и двигателем 2.0 (151 или 153 л.с.).

Среди трансмиссии предлагается шестискоростная механика или автомат, а также семискоростной робот с двумя сцеплениями. Обновленный седан уже доступен для заказа по цене от 22 700 000 вон или 1 197 000 рублей.

