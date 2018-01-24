Hyundai в России запатентовала большой седан Hyundai Grandeur

Hyundai в России оформила патентные изображения седана Grandeur шестого поколения и все иллюстрации этой модели были опубликованы на сайте Роспатента.

Информации о большом корейском седане пока нет, также неясно будет ли Grandeur вообще предлагаться на российском рынке.

На домашнем рынке седан Hyundai Grandeur предлагается с большим количеством моторов.

Для этой модели предусмотрели четыре бензиновых мотора, два из них трехлитровые остальные объёмом 3,5 и 2,4-литра, а их мощность от 190 до 290 лошадиных сил.

На рынке США Hyundai Grandeur известен под названием Azera.