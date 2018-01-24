Как известно, совсем скоро на российском рынке появится новый кроссовер возрожденной марки Borgward — BX7. На этот кроссовер марка уже получила ОТТС, в котором указаны характеристики новинки, предназначенной для нашей страны.

Между тем, стало известно, что Borgward хочет начать выпуск своих кроссоверов в России. Как рассказал представитель компании порталу Колеса.ру, они сейчас готовятся к выходу автомобилей бренда на российский рынок.

Первой новинкой станет BX7, который будет сертифицирован в России до конца января. При этом отмечается, что «самого начала планируется продажа автомобилей российского производства, и в настоящее время ведутся переговоры по локализации всей линейки автомобилей Borgward».

Пока непонятно, кто может выступить партнером марки на территории РФ.

На российский рынок также планируется вывести и компактный кроссовер BX5, а в целом модельный ряд планируется расширить до шести моделей.

Более подробно о российской версии BX7 портал ТвоёАвто сообщал ранее.