Более 80 000 кроссоверов Creta в России продала Hyundai

На протяжении прошлого года кроссовер Hyundai Creta был одним из самых продаваемых кроссоверов на российском рынке. В том числе модель и возглавляла рейтинги самых продаваемых автомобилей в своем сегменте.

В компании сообщили, что выпускаемый на предприятии в Санкт-Петербурге Creta, уже разошёлся тиражом 80 тысяч экземпляров.

Совсем недавно был продан 80 000-й экземпляр, а это лишний раз доказывает, что модель пользуется отличным спросом.

Как известно, серийное производство кроссовера стартовало летом 2016 года. Меньше, чем за пять месяцев с момента старта продаж, модель преодолела отметку 20 тысяч проданных экземпляров, а за 2017 год дилеры продали 55 305 кроссоверов.

Напомним, что Creta предлагается в четырех комплектациях и приобрести его можно в том числе по программе «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» со скидкой 10 процентов. Между тем напомним, что кроссовер Hyundai Tucson в России получил новые комплектации.