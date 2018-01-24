Suzuki опубликовала новый тизер кроссовера Suzuki Future-S

Первый тизер новинки с анонсом её презентации был опубликован в начале этого месяца, теперь производитель опубликовал второй тизер модели, которая будет официально представлена на автосалоне Auto Expo в Индии.

Тизер концепта маленького кроссовера Suzuki Future-S показывает, что модель получит необычный дизайн, а также светодиодные фары.

Серийная версия концепта появится в начале 2019 года и первым рынком сбыта модели станет Индия.

Информации про новую модель, предназначенную для индийского рынка пока нет, но предполагается что этот автомобиль станет еще дешевле, чем Suzuki Vitara Brezza.

Концепт Future-S создавался с учетом потребностей и специфики индийского рынка, и по предварительной информации модель на 200 мм короче, чем Vitara Brezza, длина которой составляет менее 4 метров.

Что касается линейки двигателей, то она будет представлена 1,2-литровым бензиновым и 1,5-литровым дизельным мотором.