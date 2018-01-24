Первый тизер новинки с анонсом её презентации был опубликован в начале этого месяца, теперь производитель опубликовал второй тизер модели, которая будет официально представлена на автосалоне Auto Expo в Индии.
Suzuki опубликовала новый тизер кроссовера Suzuki Future-S
24.01.2018 21:06
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Тизер концепта маленького кроссовера Suzuki Future-S показывает, что модель получит необычный дизайн, а также светодиодные фары.
Серийная версия концепта появится в начале 2019 года и первым рынком сбыта модели станет Индия.
Информации про новую модель, предназначенную для индийского рынка пока нет, но предполагается что этот автомобиль станет еще дешевле, чем Suzuki Vitara Brezza.
Концепт Future-S создавался с учетом потребностей и специфики индийского рынка, и по предварительной информации модель на 200 мм короче, чем Vitara Brezza, длина которой составляет менее 4 метров.
Что касается линейки двигателей, то она будет представлена 1,2-литровым бензиновым и 1,5-литровым дизельным мотором.
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