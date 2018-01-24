Сервисы каршеринга‍ компаний BMW и Daimler объединятся

Крупнейшие немецкие автопроизводители решили объединить свои усилия и создать компанию, которая будет конкурировать с сервисом Uber.

В Daimler и BMW планируют заключить договор об объединении сервисов каршеринга Car2Go и DriveNow, которые присутствуют на крупнейших рынках.

Сообщается, что немецкие компании создадут новую фирму с отдельным управлением, а ее крупнейшими акционерами станут Daimler и BMW.

По данным Reuters, клиенты новой компаний получат возможность использовать парковочное приложение ParkNow от компании BMW.

Сервис DriveNow был основан в 2011 году, а его основателями являются BMW и Sixt и в его автопарке сейчас насчитывается около 6 тысяч автомобилей.

Car2Go создали еще раньше — в 2008 году, и его автопарк состоит из 14 тысяч авто.