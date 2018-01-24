Мониторинг цен агентством Автостат показал, что в России подорожал Skoda Rapid.
Лифтбек Skoda Rapid 2018 в России стал дороже на восемь тысяч рублей
24.01.2018 22:43
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Так, лифтбек Skoda Rapid получил новые ценники в России, но речь идет в первую очередь за модель 2018 года выпуска.
Теперь все комплектации Skoda Rapid стали дороже на восемь тысяч рублей.
Таким образом, в базовой комплектации модель обойдется по цене от 636 000 рублей за вариант с 1,6-литровым 90-сильным мотором и механикой.
Самый дорогой вариант модели имеет ценник 936 000 рублей.
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