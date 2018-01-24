Лифтбек Skoda Rapid 2018 в России стал дороже на восемь тысяч рублей

Мониторинг цен агентством Автостат показал, что в России подорожал Skoda Rapid.

Так, лифтбек Skoda Rapid получил новые ценники в России, но речь идет в первую очередь за модель 2018 года выпуска.

Теперь все комплектации Skoda Rapid стали дороже на восемь тысяч рублей.

Таким образом, в базовой комплектации модель обойдется по цене от 636 000 рублей за вариант с 1,6-литровым 90-сильным мотором и механикой.

Самый дорогой вариант модели имеет ценник 936 000 рублей.