Представители российского подразделения немецкой компании рассказали журналистам о новинках, которые появятся на российском рынке. Так, Volkswagen рассказал о главных новинках для России в 2018 году.

Ближайшей на нашем рынке новинкой станет полноразмерный кроссовер. В данном случае речь идет об анонсированном ранее кроссовере Teramont, сборка которого для российского рынка будет осуществляться в США.

По данным Авторевю, уже в этом месяце стартовал выпуск модели для России, в феврале начнут прием заказов, а уже к апрелю он приедет к дилерам.

На старте продаж предложат вариант кроссовера с дефорсированным двухлитровым мотором до 180 л.с. Позже появятся и другие версии.

Следующей новинкой, которая дополнит модельный ряд компании в нашей стране станет новое поколение Volkswagen Touareg, который дебютирует через несколько месяцев.

Продажи этого кроссовера запланированы на лето. Не ранее лета этого года может добраться и новый лифтбек Volkswagen Arteon, правда пока окончательного решения по его поставкам в Россию не принято.

Говоря о таких новинках как Polo и Jetta после смены поколений, то их ожидать стоит только в 2019 году.