Хэтчбек KIA Rio получил спортивную версию Rio GT-Line

В компании официально рассекретили новую версию своей модели Rio, которая официально будет представлена в рамках Женевского автосалона. Спортивная модификация получила приставку к названию GT-Line и будет предлагаться на европейском рынке.

В отличие от обычного хэтчбека у модели будут другой передний и задний бамперы, появятся противотуманные фары, которые имеют дизайн «кубики льда».

Помимо этого, отличить спортивный вариант модели можно будет по корпусам наружных зеркал и сполеру, которые будут выполнены в черном цвете.

Еще и Rio GT-Line будут колесные диски размером 17 дюймов и сдвоенные патрубки выхлопной системы. В интерьере автомобиля появится новый руль, а также декоративные элементы темно-серого цвета.

В списке оснащенности будет информационно-развлекательная система с сенсорным экраном и поддержкой смартфонов, подогрев сидений для переднего пассажира и водителя, система предотвращения столкновения, система слежения за полосой, камера заднего вида и другое.

Моторная гамма будет представлена теми же силовыми агрегатами, что и у обычной версии.

На старте продаж Rio GT-Line предложат с литровым 120-сильным двигателем и шестискоростной механикой, а позже появится в продаже вариант с 1,25 и 1,4-литровыми моторами, пару которым составит роботизированная коробка с двумя сцеплениями.