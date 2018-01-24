В Сети рассекретили интерьер трёхдверного кроссовера Range Rover Coupe‍

В компании Land Rover анонсировали трехдверную версию своего внедорожника Range Rover Coupe, опубликовав первый тизер с изображением салона новинки. Согласно официальной информации, премьера новинки будет проходить в марте на автосалоне в Женеве.

Как отметили в компании, новая версия внедорожника это дань уважения оригинальной версии модели, которую выпускали в 70-х годах.

В те года внедорожник предлагался только в трехдверном типе кузова. В четырехместном салоне автомобиля предложат кожаную отделку, а также элементы, выполненные из дерева или металла.

Новая версия будет создана ателье Special Vehicle Operations (SVO), а тираж модели будет ограничен 999 экземплярами.

Все подробности о новинке станут известны 6 марта, когда начнет свою работу автосалон в Женеве.