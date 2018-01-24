В компании Land Rover анонсировали трехдверную версию своего внедорожника Range Rover Coupe, опубликовав первый тизер с изображением салона новинки. Согласно официальной информации, премьера новинки будет проходить в марте на автосалоне в Женеве.
В Сети рассекретили интерьер трёхдверного кроссовера Range Rover Coupe
24.01.2018 14:31
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Как отметили в компании, новая версия внедорожника это дань уважения оригинальной версии модели, которую выпускали в 70-х годах.
В те года внедорожник предлагался только в трехдверном типе кузова. В четырехместном салоне автомобиля предложат кожаную отделку, а также элементы, выполненные из дерева или металла.
Новая версия будет создана ателье Special Vehicle Operations (SVO), а тираж модели будет ограничен 999 экземплярами.
Все подробности о новинке станут известны 6 марта, когда начнет свою работу автосалон в Женеве.
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