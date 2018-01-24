Почти 50% автомобилей в России в 2017 году были проданы в кредит

Россияне стали чаще покупать новые автомобили в кредит, о чем свидетельствуют данные за 2017 год, когда через банки было продано 713,6 тыс. авто.

Таким образом, практически каждый второй легковой автомобиль был продан в кредит.

Согласно аналитическим данным, доля кредитных автомобилей в 2017 году достигла 48,9%, что на 5 п.п. больше чем было в 2016 году.

Как считает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов, значительный прирост кредитных автомобилей в большей степени связан с новыми государственными программами, а также за счет новых кредитных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».