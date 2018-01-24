Lifan в России весной‍ начнет продажи нового кроссовера Lifan X70

В конце прошлого года российское представительство китайской компании анонсировало на 2018 год две новинки, а теперь производитель назвал сроки выхода одной из них. Как сообщили в Lifan Motors Rus, новый кроссовер Lifan X70 появится в России весной 2018 года.

Этот автомобиль станет заменой Lifan X60, а если быть точнее, то по сути новой моделью становится новое поколение Lifan X60, только получившее индекс X70.

Кроссовер будет иметь такие габариты: 4390/1820/1715 мм. Во внешности появились изменения и много хромированных элементов.

Салон также был переработан и теперь будет декоративная алюминиевая планка, а еще появится новая информационно-развлекательная система.

Линейка двигателей будет представлена четырехцилиндровым мотором объёмом два литра, который выдаст 136 лошадиных сил.

Пару двигателю составит пятискоростная механика или CVT. О стоимости, а также комплектациях кроссовера будет объявлено ближе к старту продаж.