Jeep подготовил очень черный «спортивный» Jeep Grand Cherokee‍

Американский автопроизводитель Jeep подготовил новую версию внедорожника Grand Cherokee, который получил приставку к названию S. Отличается такой вариант от обычной версии внедорожника спортивной подвеской и черным экстерьером.

В компании предложат Jeep Grand Cherokee S полностью в черном цвете, с колесными дисками размером 20 дюймов, затемненной решеткой радиатора, хромированными элементами, а также с выхлопной системой с черными патрубками.

В списке оснащенности спецверсии будет мультимедийная система с 8.4-дюймовым дисплеем и поддержкой смартфонов, аудиосистема Alpine, сидения с подогревом и вентиляцией и многое другое.

Под капотом Grand Cherokee S может располагаться 3,6 или 5,7-литровый моторы, которые работают с восьмискоростным автоматом и системой полного привода.