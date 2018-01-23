Бюджетный хэтчбек Datsun redi-GO получил роботизированную КП

Теперь на индийском рынке бюджетный хэтчбек Datsun redi-GO будет предлагаться с роботизированной коробкой АМТ, тогда как ранее для модели была доступна только пятискоростная механическая коробка передач.

Новая трансмиссия будет работать в паре с литровым бензиновым двигателем, который имеет мощность 68 лошадиных сил.

При этом 0.8-литровый 54-сильный двигатель по-прежнему будет работать с механикой. С новой коробкой и новой аудиосистемой автомобиль предложат по цене от 380 600 рупий или 338 тысяч рублей.

Менее мощный двигатель и механика будут в версии за 249 000 рупий или 221 тыс. рублей. Напомним, что недавно Datsun представила новый кроссовер Datsun Cross для Индонезии.