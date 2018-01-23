Компания Volkswagen благодаря новому соглашению с Федеральной таможенной службой сможет существенно увеличить экспорт своих автомобилей российской сборки.
Volkswagen в РФ сможет существенно увеличить экспорт автомобилей и двигателей
23.01.2018 19:27
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В новом договоре автопроизводителя освобождают от таможенных пошлин на компоненты, которые предназначены для экспортных автомобилей.
Как говорится в сообщении компании, поправки в постановлении отменяют уплату НДС и акцизов,а это позволит компании значительно увеличить объемы экспорта в 2018 году.
В планах Volkswagen в текущем году начать экспорт бензиновых двигателей 1.6 MPI из Калуги.
Ориентировочно с российского завода могут отгрузить 40 тысяч моторов.
Также планируется увеличение экспорта автомобилей Skoda Octavia, которые собираются сейчас в Калуге.
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