Volkswagen в РФ сможет существенно увеличить экспорт автомобилей и двигателей

Компания Volkswagen благодаря новому соглашению с Федеральной таможенной службой сможет существенно увеличить экспорт своих автомобилей российской сборки.

В новом договоре автопроизводителя освобождают от таможенных пошлин на компоненты, которые предназначены для экспортных автомобилей.

Как говорится в сообщении компании, поправки в постановлении отменяют уплату НДС и акцизов,а это позволит компании значительно увеличить объемы экспорта в 2018 году.

В планах Volkswagen в текущем году начать экспорт бензиновых двигателей 1.6 MPI из Калуги.

Ориентировочно с российского завода могут отгрузить 40 тысяч моторов.

Также планируется увеличение экспорта автомобилей Skoda Octavia, которые собираются сейчас в Калуге.