GM пообещала первой в мире сделать электрокары прибыльными

В GM планируют к 2021 году сделать выпуск электрокаров прибыльным за счет дешевой платформы для электрических моделей и новых аккумуляторов.

По словам гендиректора GM Мэри Барра, автопроизводитель будет применять в собственных электрокарах новые аккумуляторы, в которых используется меньше дорогого металла — кобальта

Еще для снижения стоимости электромобилей их производство будет перенесено в Китай.

Кроме этого новая разработка компании позволит снизить стоимость аккумуляторной батареи на треть.

По предварительной информации GM будет предлагать аккумулятор за 100 долларов за киловатт-час.