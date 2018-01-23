В GM планируют к 2021 году сделать выпуск электрокаров прибыльным за счет дешевой платформы для электрических моделей и новых аккумуляторов.
GM пообещала первой в мире сделать электрокары прибыльными
23.01.2018 22:57
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По словам гендиректора GM Мэри Барра, автопроизводитель будет применять в собственных электрокарах новые аккумуляторы, в которых используется меньше дорогого металла — кобальта
Еще для снижения стоимости электромобилей их производство будет перенесено в Китай.
Кроме этого новая разработка компании позволит снизить стоимость аккумуляторной батареи на треть.
По предварительной информации GM будет предлагать аккумулятор за 100 долларов за киловатт-час.
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