Самый дешевый Bajaj Qute весной в России получит новую версию

На российском рынке в скором времени станет доступна для покупки новая версия самого дешевого в мире автомобиля. На самом деле это не автомобиль, а квадроцикл.

Bajaj Qute был зарегистрирован как квадроцикл, хотя габаритная длина автомобиля равна 2725 мм, ширина 1312 мм и высота 1650 мм и под капотом установлен 13-сильный двигатель с рабочим объёмом цилиндров равным всего 217 кубических сантиметров.

В качестве трансмиссии для двигателя используется пятискоростная коробка передач. Максимальная скорость составляет 70 км/ч, а весит эта модель всего 400 кг.

Как сообщает «Российская Газета», новая версия самого дешевого Bajaj Qute приедет в Россию весной 2018 года.

Это будет по сути грузопассажиркий вариант, на который в России был получен сертификат. Снаряженная масса квадрицикла составит не 400 кг, а 521.

Грузоподъёмность будет 225 кг. Новая версия Bajaj Qute предназначена для коммерческого использования.