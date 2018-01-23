Бронированные «Есаулы» на базе УАЗ «Патриот» закупит Росгвардия

В Росгвардию на службу поступят бронированные внедорожники «УАЗ Патриот», оснащенные системой скрытого бронирования «Есаул».

Внешне внедорожник «Есаул» отличить от классического «УАЗ Патриот» практически невозможно.

При этом спецавтомобиль способен защитить экипаж от стрелкового оружия, попадания реактивных гранат и подрыва мин. Также в нем есть скрытые бойницы и система радиоподавления, предоставляемая в качестве опции.

Бронеавтомобиль уже прошел все испытания и показал свои эксплуатационные качества.

Как сообщают Известия, «Есаул» способен проехать на полном баке до 500 километров, а его максимальная скорость составляет 100 км/ч.

Росгвардия планирует пока закупить пять единиц бронированных «УАЗ Патриот». Предполагаемая сумма контракта 15 млн рублей.