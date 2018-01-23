В Росгвардию на службу поступят бронированные внедорожники «УАЗ Патриот», оснащенные системой скрытого бронирования «Есаул».
Бронированные «Есаулы» на базе УАЗ «Патриот» закупит Росгвардия
23.01.2018 23:00
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Внешне внедорожник «Есаул» отличить от классического «УАЗ Патриот» практически невозможно.
При этом спецавтомобиль способен защитить экипаж от стрелкового оружия, попадания реактивных гранат и подрыва мин. Также в нем есть скрытые бойницы и система радиоподавления, предоставляемая в качестве опции.
Бронеавтомобиль уже прошел все испытания и показал свои эксплуатационные качества.
Как сообщают Известия, «Есаул» способен проехать на полном баке до 500 километров, а его максимальная скорость составляет 100 км/ч.
Росгвардия планирует пока закупить пять единиц бронированных «УАЗ Патриот». Предполагаемая сумма контракта 15 млн рублей.
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