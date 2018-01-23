В Polestar подтвердили выпуск нового хэтчбека и большого кроссовера

Как известно, под брендом Polestar будут выпускаться только автомобили, оснащенные полностью электрической силовой установкой. Ранее сообщалось, что в модельной линейке марки будет хэтчбек и кроссовер, но официально информация тогда подтверждена не была.

Между тем, представители Polestar подтвердили выпуск нового хэтчбека и большого кроссовера, которые как оказалось выйдут после спорткупе.

Как известно осенью прошлого года компания представила свою первую модель Polestar 1, которой оказалось купе. Подробности о новинке, а также её стоимость уже были названы.

Под названием Polestar 2 в 2019 году выйдет среднеразмерный хэтчбек, который должен стать конкурентом Tesla Model 3.

Позже появится и большой кроссовер, но точные сроки его выхода не называют.