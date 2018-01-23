Шпионские фото нового внедорожника Kia‍ опубликованы в Сети

Корейский автопроизводитель уже приступил к тестам нового большого внедорожника, который был представлен в виде концепта два года назад на автосалоне в Детройте.

Недавно сообщалось, что руководство Kia одобрило проект по созданию большого внедорожника, который в дальнейшем может прийти на смену Mohave.

Инженеры компании уже приступили к испытанию этой модели и ее уже успели заметить на дороге фотошпионы.

Через камуфляжную пленку можно заметить, что тестируемый прототип похож с передней части на концепт Telluride.

Так, у него большие передние фары, схожая с концептом линия остекления и массивные бампера.

Другой информации про большой корейский внедорожник пока нет.

Напомним, что Kia Telluride получил размеры 5 001 мм — длина, 2 009 мм — ширина и 1 801 мм — высота.

Колесная база автомобиля составляет 3 073 мм. Под его капотом был установлен 3,5-литровый ДВС и электродвигатель.