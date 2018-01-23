В компании Honda работают над обновлением кроссовера Vezel, более известного в нашей стране как Honda HR-V. Сегодня в Сети оказались первые фото обновленной модели.
Первые фото обновленного кроссовера Honda HR-V «просочились» в Сеть
23.01.2018 15:41
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Благодаря снимкам с брошюры становится понятно, что у кроссовера появятся новые фары со светодиодной технологией, новая радиаторная решетка и передний бампер.
Предполагается, что в салоне автомобиля существенных изменений не произойдет, так же как и не изменится линейка двигателей.
Ожидается, что презентация обновленного кроссовера состоится в ближайшее время.
На внутреннем для компании рынке Honda HR-V предлагается с полуторалитровым двигателем, мощность которого составляет 131 л.с.
Этот же двигатель использует в качестве ДВС для гибридной силовой установки. Система привода у кроссовера может быть на переднюю, так и на обе оси.
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