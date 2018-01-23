Первые фото обновленного кроссовера Honda HR-V «просочились» в Сеть

В компании Honda работают над обновлением кроссовера Vezel, более известного в нашей стране как Honda HR-V. Сегодня в Сети оказались первые фото обновленной модели.

Благодаря снимкам с брошюры становится понятно, что у кроссовера появятся новые фары со светодиодной технологией, новая радиаторная решетка и передний бампер.

Предполагается, что в салоне автомобиля существенных изменений не произойдет, так же как и не изменится линейка двигателей.

Ожидается, что презентация обновленного кроссовера состоится в ближайшее время.

На внутреннем для компании рынке Honda HR-V предлагается с полуторалитровым двигателем, мощность которого составляет 131 л.с.

Этот же двигатель использует в качестве ДВС для гибридной силовой установки. Система привода у кроссовера может быть на переднюю, так и на обе оси.