Продажи китайских автомобилей на рынке РФ в 2017 году выросли на 4%

Российские аналитики опубликовали отчетные данные по продажам китайский автомобилей на российском рынке за прошлый год. По данным Автостат, продажи китайских автомобилей в РФ в 2017 году выросли на 4% и составили 31 905 единиц.

По итогам прошлого года лидером по продажам среди китайских компаний остается Lifan, у которого доля на рынке составила 55% от общих продаж китайских авто.

В количественном выражении показатель составил 16 964 реализованных авто, что меньше на три процента. На второй позиции по популярности оказался бренд Chery, которому удалось продать 5 905 автомобилей, что на 24% больше.

В тройке лидеров располагается китайская Geely с результатом 2234 реализованных единиц. Компания Haval в нашей стране смогла реализовать 1 894 автомобиля, а у Changan продажи составили 1411 ед.

Далее в списке оказались: Zotye (1088 ед.; +261%), DFM (913 ед.; -21%), FAW (553 ед.; -33%), Foton (534 ед.; +612%), Brilliance (219 ед.; -75%), Hawtai (99 ед.%), BAW (91 ед.; -47%).

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