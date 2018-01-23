Назван Топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России‍

Российское агентство Автостат опубликовало рейтинг самых популярных подержанных иномарок на российском рынке за прошлый год. Так, были названы самые продаваемые иномарки с пробегом в России.

В прошлом году на вторичном рынке было реализовано 3,7 миллиона автомобилей иностранных марок, что становится на три процента больше.

Самой популярной иномаркой с пробегом в России является Ford Focus, который был реализован в количестве 132,7 тысяч единиц, что на 2,6% больше.

Вторая строчка досталась Toyota Corolla, которая была продана в количестве 102,2 тысяч единиц, что на 1.7%.

Третья позиция досталась Hyundai Solaris с результатом 79,6 тысяч проданных авто, а это больше на 27,6%.

На четвертом и пятом месте располагается Toyota Camry и Renault Logan, у которых продажи составили 74,3 и 71,9 тысяч единиц.