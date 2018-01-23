Более 6,6 тыс. автомобилей автомобилей Mercedes-Benz отзовут в России

Информация о новой отзывной кампании опубликована на сайте Росстандарта. В сообщении говорится, что компания Mercedes-Benz в России отзовет более 6,6 тыс. автомобилей.

По действие новой сервисной кампании попадают модели А, В, С, CLA, GLA и GLC-классов, которые были реализованы на российском рынке в период с 2012 по 2014 годы.

В общей ложности на ремонт отправят 6 639. Причиной отзыва является вероятность срабатывания подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда.

Владельцев отзывных авто проинформируют о необходимости посетить дилерский центр для проверки, а в случае необходимости доработки рулевой колонки.