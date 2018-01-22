В Bugatti начали создавать тормозные суппорты с помощью 3D-принтера

Bugatti показала титановый тормозной суппорт, сделанный на 3D-принтере. Эта деталь была напечатана фирмой Laser Zentrum Nord с оборудованием, которое способно работать с титановым сплавом. Такой сплав применяют в аэрокосмической отрасли, и он значительно легче, чем даже алюминий.

К примеру, вес суппорта составляет 2,9 кг, в то время как такой же алюминиевый весит 4,9 кг.

Печать такой детали занимает 45 часов. После чего его обрабатывают механическим и термическим методом, а это занимает еще дополнительно 11 часов.

Пока неизвестно сколько будет стоить титановый восьмипоршневый моноблок, созданный с помощью такой 3D-печати.

Ранее сообщалось, что Mini получили распечатанные на 3D-принтере детали, которые можно заказать на специальном сайте компании.