Всего на территории Казахстана было реализовано 36 новых электромобилей, что на один электрокар больше, чем в 2016 году.

Как сообщает Автостат, ссылаясь на Союз автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», на рынке Казахстана в 2017 году было продано два электрокара LADA Vesta.

При этом чаще всего продавались модели американской Tesla, которые стали самыми популярными и были проданы в количестве 20 единиц.

Еще в стране в прошлом году было продано по пять экземпляров Nissan Leaf и BMW i3 и один Renault Twizy.

Еще в Казахстане продажи по два LADA Vesta EV, JAC iEV6S и один KIA Soul EV.