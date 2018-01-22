Как продавать автомобиль правильно?

Любой водитель не застрахован от аварийных ситуаций и это не зависит от его желания. Дороги в России сегодня оставляют желать лучшего, плюс «хамы» в рядах автовладельцев – все это обычно приводит к авариям. В результате чего автомобили бьются на дорогах. Сегодня узнать подробнее про выкуп битых автомобилей можно тут.

Куда обратиться после аварии?

После того как владелец автомобиля попадает в аварию у него стразу появляется вопрос, куда обратиться для того чтобы продать свою машину. Сейчас есть известная компания Bit-Auto, которая выкупает битые автомобили и б/у авто не для их дальнейшей продажи, а для ремонта. Bit-Auto имеет надежных партнеров, которые поставляют только качественные запчасти.

Здесь нужно добавить, что если отдается автомобиль перекупщикам, то они существуют, лишь благодаря тому, что дешево их покупают, а не, потому что дорого продают. Поэтому обращаться к ним не стоит. Несмотря на то, что они дают много обещаний, дорого продать машину у них невозможно.

Что предлагает Bit-Auto?

Если начать сотрудничать с компанией, то можно зайти на официальный сайт и получить много выгодных предложений:

Хорошая цена за транспортное средство. На 20% выше, чем ту, которую дают перекупщики.

Автовладелец будет знать сразу, сколько он получит денег на руки, если пришлет фото битого авто.

Оформляется договор купли-продажи строго по закону.

Деньги выплачиваются в течение суток.

Предоставление бесплатно эвакуатора.

Компания не вводит водителей в заблуждение, называя сначала им предварительную оценку, а после осмотра специалиста уже другую. Сотрудники компании работают всегда честно.

Как все работает?

Принцип работы компании простой. Сначала автоваледелц присылает фото битой машины и ему специалист сразу называет цену выкупа. Если она его устраивает, то приезжает эвакуатор и забирает транспортное средство.

Если кто-то решит обратиться и сделать онлайн-заявку чрез интернет, то она может быть оформлена за пару минут. Оценка машины по фото может производиться в течение 20 минут. Дальше оценщик компании приезжает вместе с эвакуатором к автовладельцу. Он здесь должен проверить документы.

Далее специалист составит договор купли продажи и сообщит водителю стоимость автомобиля. После этого транспортное средство грузится на эвакуатор и отправляется до места стоянки.

Компания Bit-Auto покупает битые машины и оказывает услуги по продаже аварийных автомобилей отечественного или иностранного производства при наличии документов. Все вопросы по сотрудничеству с компанией можно решить по телефону указанному на сайте.