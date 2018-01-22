Как продавать автомобиль правильно?
Любой водитель не застрахован от аварийных ситуаций и это не зависит от его желания. Дороги в России сегодня оставляют желать лучшего, плюс «хамы» в рядах автовладельцев – все это обычно приводит к авариям. В результате чего автомобили бьются на дорогах. Сегодня узнать подробнее про выкуп битых автомобилей можно тут.
Куда обратиться после аварии?
После того как владелец автомобиля попадает в аварию у него стразу появляется вопрос, куда обратиться для того чтобы продать свою машину. Сейчас есть известная компания Bit-Auto, которая выкупает битые автомобили и б/у авто не для их дальнейшей продажи, а для ремонта. Bit-Auto имеет надежных партнеров, которые поставляют только качественные запчасти.
Здесь нужно добавить, что если отдается автомобиль перекупщикам, то они существуют, лишь благодаря тому, что дешево их покупают, а не, потому что дорого продают. Поэтому обращаться к ним не стоит. Несмотря на то, что они дают много обещаний, дорого продать машину у них невозможно.
Что предлагает Bit-Auto?
Если начать сотрудничать с компанией, то можно зайти на официальный сайт и получить много выгодных предложений:
- Хорошая цена за транспортное средство. На 20% выше, чем ту, которую дают перекупщики.
- Автовладелец будет знать сразу, сколько он получит денег на руки, если пришлет фото битого авто.
- Оформляется договор купли-продажи строго по закону.
- Деньги выплачиваются в течение суток.
- Предоставление бесплатно эвакуатора.
Компания не вводит водителей в заблуждение, называя сначала им предварительную оценку, а после осмотра специалиста уже другую. Сотрудники компании работают всегда честно.
Как все работает?
Принцип работы компании простой. Сначала автоваледелц присылает фото битой машины и ему специалист сразу называет цену выкупа. Если она его устраивает, то приезжает эвакуатор и забирает транспортное средство.
Если кто-то решит обратиться и сделать онлайн-заявку чрез интернет, то она может быть оформлена за пару минут. Оценка машины по фото может производиться в течение 20 минут. Дальше оценщик компании приезжает вместе с эвакуатором к автовладельцу. Он здесь должен проверить документы.
Далее специалист составит договор купли продажи и сообщит водителю стоимость автомобиля. После этого транспортное средство грузится на эвакуатор и отправляется до места стоянки.
Компания Bit-Auto покупает битые машины и оказывает услуги по продаже аварийных автомобилей отечественного или иностранного производства при наличии документов. Все вопросы по сотрудничеству с компанией можно решить по телефону указанному на сайте.