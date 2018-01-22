Названы самые популярные марки по стране происхождения в РФ в 2017 году

Самые популярные марки в России по стране происхождения были названы аналитическим агентством Автостат, а основой для рейтинга стала доля марок на российском рынке за прошлый год.

Так, самыми популярными марками по стране происхождения в РФ в 2017 году стали корейские бренды. Их доля на российском рынке в прошлом году составила 24,4 процента.

Российские бренды оказались только на втором месте и они в прошлом году заняли долю в 21.6%. В тройке лидеров оказались японские автомобиль, занявшие долю на российском рынке 19.1%.

Четвертыми по популярности оказались немецкие автомобили с показателем 12,1%, а пятое место заняли французские автомобиль – 9,6%.

Долю менее пяти процентов заняли: американские (5,1%), чешские (4,3%), китайские (1,7%), узбекские (1%) и английские (0,6%) марки.

Источник: Автостат.