Продажи автобусов с пробегом в России в 2017 году упали на 1%

Российские аналитики из Автостат опубликовали отчётные данные по продажам автобусов за прошлый год. Согласно опубликованным данным, продажи автобусов с пробегом в России упали на 1%.

Объём реализованных подержанных автобусов составил 23,4 тысячи единиц. Больше всего в России было продано автобусов марки ПАЗ.

Продажи этой автобусной техники составили 11,5 тысяч, что на один процент больше. Под брендом Hyundai было реализовано 1.9 тысяч автобусов, что на восемь процентов меньше.

В тройке лидеров ЛИАЗ с результатом 1,5 тыс., что также меньше на восемь процентов. В первой пятерке оказались MAZ и КАВЗ – 1,2 тыс. и 1,1 тыс. проданных автобусов с пробегом.

Среди моделей автобусов лидерами стали ПАЗ-3205, ПАЗ-3204 и Hyundai County.