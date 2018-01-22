Новый спорткар Alfa Romeo 6C выйдет на рынок в 2020 году

Руководство компании Alfa Romeo после длительных раздумий все же решилось на выпуск нового спорткара. В общении с зарубежными журналистами представители компании рассказали о сроках выхода такого автомобиля.

Так, стало известно, что новый спортткар Alfa Romeo 6C выйдет на рынок в 2020 году, тогда как его премьера пройдет во второй половине 2019 года.

В топовом исполнении для спорткара будет доступен шестицилиндровый твин-турбо двигатель объёмом 2,9 литра, мощность которого составит 510 лошадиных сил.

Больше подробностей о новой модели не раскрывают. Стоит отметить, что работа над спорткаром это не единственный проект компании, ведь ранее стало известно, что Alfa Romeo работает и над флагманским кроссовером, который в модельном ряду расположится на ступень выше Stelvio.

Этот кроссовер получит гибридную установку и будет конкурентом моделям Audi Q7, Volvo XC90, BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. Появление этого кроссовера стоит ожидать после 2020 года.