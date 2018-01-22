Представители компании Volkswagen официально объявили сроки запуска в серийное производство своего первого полностью электрического автомобиля в новом семействе. Как стало известно уже в 2019 году Volkswagen начнет выпуск электрического хэтчбека I.D.

Хэтчбек в новом семействе станет первой модель, оснащенной полностью электрической силовой установкой. Позднее в семействе появится минивэн, кроссовер и спортивное купе.

Стоит отметить, что концепт хэтчбека был представлен в 2016 году, а его дебют проходил на автосалоне в Париже.

Концептуальная версия была оснащена электрическим мотором мощностью 170 лошадиных сил. Заявленный запас хода составит 500 км.

Напомним, что в компании инвестируют порядка 20 миллиардом евро на разработку новых гибридных и электрических автомобилей.