Выпускаемый с 2014 года Chevrolet Orlando на заводе в Узбекистане, скоро снимут с производства.
Как сообщается, GM Uzbekistan прекратит сборку Chevrolet Orlando в первом квартале 2018 года.
GM Uzbekistan снимает с конвейера компактвэн Chevrolet Orlando
Выпускаемый с 2014 года Chevrolet Orlando на заводе в Узбекистане, скоро снимут с производства.
В компании сообщили, что с производства модель снимут в связи с новой стратегией General Motors, которая будет нацелена на обновление модельного ряда.
При этом отмечается, что клиенты, которые ранее заказали автомобили получат их вовремя.
Все обязательства перед потребителями компания выполнит в полном объёме.
Заявки на Chevrolet Orlando в Узбекистане уже не принимают. По данным местных СМИ, в общей сложности было собрано четыре тысячи таких автомобилей, причем последнее время он предлагался только с бензиновым двигателем объёмом 1,8 литра и мощностью 141 л.с.