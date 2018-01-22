GM Uzbekistan снимает с конвейера компактвэн Chevrolet Orlando

Выпускаемый с 2014 года Chevrolet Orlando на заводе в Узбекистане, скоро снимут с производства. Как сообщается, GM Uzbekistan прекратит сборку Chevrolet Orlando в первом квартале 2018 года.

В компании сообщили, что с производства модель снимут в связи с новой стратегией General Motors, которая будет нацелена на обновление модельного ряда.

При этом отмечается, что клиенты, которые ранее заказали автомобили получат их вовремя.

Все обязательства перед потребителями компания выполнит в полном объёме.

Заявки на Chevrolet Orlando в Узбекистане уже не принимают. По данным местных СМИ, в общей сложности было собрано четыре тысячи таких автомобилей, причем последнее время он предлагался только с бензиновым двигателем объёмом 1,8 литра и мощностью 141 л.с.