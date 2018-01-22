Зарубежные автомобильные издания, ссылаясь на представителей компании сообщило некоторые подробности про новое поколение седана Jaguar XJ, которое готовят в компании.
Новое поколение седана Jaguar XJ станет флагманским электрокаром
22.01.2018 15:36
67 0
Как сообщается, новое поколение седана Jaguar XJ станет флагманским электрокаром. То есть модель получит вместо стандартных ДВС электрическую силовую установку, а позиционироваться седан станет как флагманская модель.
Официальная премьера нового Jaguar XJ должна состояться до конца этого года, а уже в 2019 году на европейском рынке стартуют его продажи.
Конкурентами автомобиля называют BMW 7 Series и Mercedes-Benz S-Class. Известно, что на одном заряде батареи седан преодолеет расстояние в 480 км, а вот технические характеристики пока не раскрывают.
Комментарииcomments powered by HyperComments