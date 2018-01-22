Зарубежные автомобильные издания, ссылаясь на представителей компании сообщило некоторые подробности про новое поколение седана Jaguar XJ, которое готовят в компании.

Как сообщается, новое поколение седана Jaguar XJ станет флагманским электрокаром. То есть модель получит вместо стандартных ДВС электрическую силовую установку, а позиционироваться седан станет как флагманская модель.

Официальная премьера нового Jaguar XJ должна состояться до конца этого года, а уже в 2019 году на европейском рынке стартуют его продажи.

Конкурентами автомобиля называют BMW 7 Series и Mercedes-Benz S-Class. Известно, что на одном заряде батареи седан преодолеет расстояние в 480 км, а вот технические характеристики пока не раскрывают.