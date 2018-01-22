Строительством завода в подмосковных Химках займется Петербургский индустриальный девелопер A Plus Development, а производить там будут грузовые автомобили компании Hino.
В Подмосковье построят завод для производства грузовиков Hino
22.01.2018 15:01
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Hino Motors Ltd входит в группу компаний японской Toyota.
Как сообщается, на строительство завода будет выделен миллиард рублей, а строительство планируют закончить до конца текущего года, чтобы в начале следующего года его можно было ввести в эксплуатацию.
Отмечается, что новое предприятие расположится на участке 5,3 гектара.
Это будет многофункциональный комплекс, в котором будет не только производственная линия, но и склад запчастей, а также административное здание.
На производственной площадке планируется осуществлять сборку мало- и среднетоннажных автомобилей Hino серий 300 и 500.
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