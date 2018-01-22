В Подмосковье построят завод для производства грузовиков Hino

Строительством завода в подмосковных Химках займется Петербургский индустриальный девелопер A Plus Development, а производить там будут грузовые автомобили компании Hino.

Hino Motors Ltd входит в группу компаний японской Toyota.

Как сообщается, на строительство завода будет выделен миллиард рублей, а строительство планируют закончить до конца текущего года, чтобы в начале следующего года его можно было ввести в эксплуатацию.

Отмечается, что новое предприятие расположится на участке 5,3 гектара.

Это будет многофункциональный комплекс, в котором будет не только производственная линия, но и склад запчастей, а также административное здание.

На производственной площадке планируется осуществлять сборку мало- и среднетоннажных автомобилей Hino серий 300 и 500.