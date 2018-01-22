Новую «бюджетную» комплектацию получил Toyota Land Cruiser Prado

В компании Toyota подготовили новую версию своего внедорожника, которая поступила в продажу на британском рынке. Новая версия Land Cruiser Prado получила название Utility и в компании её характеризуют как «рабочая лошадь».

Теперь в минимальной комплектации для внедорожника будет доступен как трехдверный вариант, так и пятидверный.

При этом в базе будет доступен только 2,8-литровый дизельный агрегат, мощность которого составит 177 лошадиных сил.

В трехдверном исполнении для внедорожника будет доступна в качестве трансмиссии механика, а в 5-дверной версии будет автоматическая коробка.

В списке оборудования новой комплектации будут колесные диски размером 17 дюймов, кондиционер, аудиосистема с 6 динамиками, рейлинги на крыше, система бесключевого доступа и другое.

Стоимость трехдверного внедорожника в Великобритании составит 32 795 фунтов или 2,58 миллиона рублей. Пятидверный вариант обойдется по цене 34 095 фунтов или 2,68 миллиона рублей.