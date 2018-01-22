Российские аналитики из Автостат провели новое исследование, по результатам которого стало известно, что в 2017 году иномарки российской сборки составили 60% авторынка РФ.

В прошлом году показатель составил 60%, тогда как в 2016 году результат был 58,1%.

При этом отмечается, что доля автомобилей отечественных брендов осталась прежней и составила 21,6%.

Прямой импорт иномарок сократился до 18,4 процента с показателя 20.2 процента.

Также в агентстве отмечают, что в 2007 году доля иномарок российской сборки составляла всего 18%, а в 2012 году доля достигла показателя 44%.