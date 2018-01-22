Mercedes-Benz в России объявила цены на новое поколение седана CLS

Российское подразделение компании Mercedes-Benz объявило о стоимости нового поколения Mercedes-Benz CLS, который уже стал доступен для заказа. Цены и комплектации были опубликованы на официальном сайте компании в России.

Так, седан новой генерации в нашей стране оценили в 4 940 000 рублей минимум.

Линейка двигателей модели на российском рынке будет представлена 2,9-литровым двигателем, который предложат с отдачей 286 или 340 л.с.

Также будет бензиновый силовой агрегат объёмом три литра, который выдаст 367 л.с. и плюс будет 22 л.с. вместе с электродвигателем, выступающим в качестве стартер-генератора, о чем сообщалось во время презентации модели на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Все двигатели будут работать в паре с девятискоростным автоматом 9G-Tronic.

Максимальная стоимость седана в России составит 5,9 миллиона рублей за вариант с бензиновым 3,0-литровым двигателем и электромотором.

Когда стартуют «живые» продажи Mercedes-Benz CLS в компании не сообщили.