Китайская компания BAIC объявила о старте продаж новых версий внедорожника и его удлиненной модификации. Теперь внедорожник BAIC BJ40 и его длиннообразная версия стали доступны для покупки в Китае с новым двигателем.

BAIC начала продажи внедорожника BAIC BJ40 с новым мотором по цене от 159 900 юаней.

Новой силовой установкой становится турбированный дизельный двигатель с рабочим объёмом цилиндров два литра.

Мощность силового агрегата составляет 150 лошадиных сил, а показатель крутящего момента – 350 Нм. В качестве трансмиссии будет доступна шестискоростная механика.

Стоимость кроссовера с новым мотором стартует от 159 990 юаней или 1.4 миллиона рублей, тогда как в базовом исполнении модель оценена от 129 800 юаней или 1,2 миллиона рублей.