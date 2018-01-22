Фотошпионы рассекретили дизайн салона флагманского Brilliance V7

До официальной премьеры в Сети ранее была рассекречена внешность нового внедорожника китайской компании, который позиционируется как флагман и получил название Brilliance V7. Теперь же фотошпионам удалось «заглянуть» внутрь и сфотографировать салон новинки.

Официальная презентация флагманской модели китайской марки будет проходить на автосалоне в Пекине, который начнет свою работу в апреле 2018 года.

Новинка выполнена в стилистике V3 и V6 и во внешность присутствуют светодиодные противотуманные фары и головная оптика, а также радиаторная решетка с вертикальными планками.

В салоне как и полагается для китайских моделей предлагается большой экран мультимедийной системы, а также есть цифровая панель.

Линейка двигателей внедорожника будет представлена турбированным двигателем с рабочим объёмом цилиндров 1,6 литра и мощностью 205 лошадиных сил.

Силовой агрегаты разрабатывался вместе с БМВ. В качестве трансмиссии будет шестискоростная автоматическая или семискоростная коробка передач ZF. По предварительным данным для Brilliance V7 будет доступна система полного привода.

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