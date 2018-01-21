Range Rover первого поколения выпустят заново в виде внедорожника Chieftain

Компания Jensen International Automotive заявила, что будет выпускать оригинальный Range Rover, который производился в Великобритании в 1970-1996 годах. Возрожденная модель получила название Chieftain и ее построили на базе Land Rover Discovery третьей генерации.

Для Chieftain пришлось сделать очень много изменённый. Так, платформа донора была укорочена, а под капот установили 6,2-литровый мотор от Cadillac CTS-V.

Этот мотор выдает 556 л.с. и 750 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает автоматическая шестидиапазонная коробка передач.

Chieftain внешне создан максимально близко к оригинальному Range Rover, а вот интерьер автомобиля получил очень дорогие материалы, которые в свое время нельзя было встретить на британской модели.

Стоимость Chieftain начинается от 250 000 фунтов, что в пересчёте составляет почти 20 млн рублей.