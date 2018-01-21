Компания Jayco показала свой «дом на колесах», который создан для тех, кто не намерен мирится с тесными прицепами, очень популярными в США.
Компания Jayco показала самый роскошный в мире «дом на колесах» за $289,5 тысяч
21.01.2018 20:53
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На выставке Florida RV SuperShow был продемонстрирован роскошный «дом на колесах», который получил огромный телевизор, гостинную, отдельную спальню, камин и большой телевизор.
Транспортное средство для путешествий назвали Embark, и его построили на базе тележки Spartan Motors K1 360.
Приобрести Embark можно будет за 289 500 долларов, что в пересчёте 16 420 000 рублей.
В базовом оснащении Embark есть 50-дюймовый телевизор, душевая кабина, туалет, отдельная спальня с 32-дюймовым телевизором и много другое оборудование, которое не встретишь даже в роскошном доме.
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