Компания Jayco показала самый роскошный в мире «дом на колесах» за $289,5 тысяч

Компания Jayco показала свой «дом на колесах», который создан для тех, кто не намерен мирится с тесными прицепами, очень популярными в США.

На выставке Florida RV SuperShow был продемонстрирован роскошный «дом на колесах», который получил огромный телевизор, гостинную, отдельную спальню, камин и большой телевизор.

Транспортное средство для путешествий назвали Embark, и его построили на базе тележки Spartan Motors K1 360.

Приобрести Embark можно будет за 289 500 долларов, что в пересчёте 16 420 000 рублей.

В базовом оснащении Embark есть 50-дюймовый телевизор, душевая кабина, туалет, отдельная спальня с 32-дюймовым телевизором и много другое оборудование, которое не встретишь даже в роскошном доме.