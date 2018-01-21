Суперкары создавались исключительно для езды по качественному дорожному покрытию, но как оказалось они не плохо могут ездить по грязи, которую можно встретить в каждой российской деревне.
Блогер показал как Lamborghini Huracan ездит по бездорожью
21.01.2018 20:56
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Владелец Lamborghini Huracan показал на своем канале в YouTube «покатушки» по размоченной дождями глине.
На этом участке, который находится недалеко от Лос-Анджелеса, устроили заезды еще «заряженные» модели Audi и BMW.
Автор ролика, он же и владелец итальянского суперкара, рассказал, что перед поездкой на «грязный» полигон он обклеил автомобили виниловой пленкой, прикрыл бампер пластиковой защитой и установил мелкую сетку перед теплообменником.
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