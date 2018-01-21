Назван самый крупный автопроизводитель в мире в 2017 году

В прошлом году лидером на мировом рынке по продажам своих автомобилей стал Volkswagen Group. Этот автопроизводитель стал самым крупным в мире в 2017 году уже второй год подряд и стоит заметить, что это несмотря на «дизельгейт», последствия которого до сих пор сказываются на продажах.

В ушедшем году концерну удалось реализовать в мире 10 741 500 автомобилей, причем этот показатель оказался рекордным для компании. Продажи машин выросли на 4,3%.

Догоняет по количеству реализованных автомобилей Volkswagen Group, японская Toyota, объём продаж которой в 2017 году составил 10.35 миллиона автомобилей.

Говоря о самом крупнейшем автопроизводителе, то под маркой Volkswagen в 2017 году было продано 6.23 миллиона автомобилей.

Еще 1,878 млн пришлось на модели марки Audi, 1,2 млн. — Skoda, 468 тыс. — SEAT и 246 тыс. — Porsche. Еще порядка 700 тысяч машин пришлось на коммерческие Volkswagen, MAN и Scania.

Самой часто продаваемой моделью Volkswagen стал Golf, реализованный в количестве 952 826 авто, тогда как у Toyota самым популярным стал автомобиль Corolla с результатом 1 224 990 ед.