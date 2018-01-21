В Европе продают «Горбатый» ЗАЗ-965А за 42 тысячи долларов

В Болгарии продают «Горбатый» за 42 тыс. долларов, хотя за такие деньги можно купить, к примеру, Volkswagen Tiguan в максимальной комплектации и еще останется сдача на годовой запас топлива.

На портале carandclassic.co.uk. продают ЗАЗ-965А 1968 года после ремонта за 42 тысячи долларов.

Автомобиль полностью восстановлен и в нем переделан салон и установлена акустическая система JBL на 600 Вт.

Автор объявления указал, что пробег машины составляет 7,4 тыс. км., и на его ремонт было потрачено 96 месяцев и 60 тысяч евро.