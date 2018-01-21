«Заряженный» пикап Ram 1500: новые подробности

Презентация нового поколения пикапа Ram 1500 состоялась в этом месяце на автосалоне в Детройте, а теперь появляются подробности о «заряженной» версии автомобиля.

Согласно инсайдерской информации, премьера «заряженного» пикапа состоится уже через два-три месяца. Полноразмерный пикап в этой версии получит приставку к названию Hellcat.

Специалисты компании уже работают над новинкой и предложат для неё двигатель, мощность которого составит 707 лошадиных сил.

Какой именно двигатель будет установлен под капотом пока неизвестно, но предполагается, что это будет восьмицилиндровый двигатель Hemi.

Этот силовой агрегат устанавливается в купе Dodge Challenger Hellcat. По предварительным данным Ram 1500 Hellcat может стать преемником Dodge Ram SRT-10.

В последнем установлен 500-сильный двигатель объёмом 8,3 литра. Более подробно о новом поколении пикапа Ram 1500 портал ТвоёАвто писал ранее.