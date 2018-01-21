Список самых продаваемых кроссоверов прошлого года был составлен на основании отчетных данных по продажам за прошлый год. Так, был назван топ-15 самых популярных кроссоверов 2017 года. Рейтинг был опубликован аналитической компанией Focus2Move.

Оказалось, что самым востребованным кроссовером прошлого года в мире стал кроссовер Toyota RAV4, которому удалось опередить прежнего лидера Honda CR-V с результатом 807 400 проданных единиц, что на 11 процентов больше.

Прежний лидер Honda CR-V расположился на второй строчке с показателем 748 050 проданных авто, что на 0,4% меньше.

Третья позиция в ТОП-15 досталась кроссоверу Volkswagen Tiguan, который разошелся тиражом в количестве 703 140 единиц, что на 34,5%.

В первой пятёрке самых популярных кроссоверов оказался Hyundai Tuscon и Haval H6. Эти модели были проданы в количестве 629 680 и 531 980 ед.

Шестое место достается Nissan Qashqai с показателем 498 850 ед. Следом за этим кроссоверов расположились две модели марки Nissan — Rogue (449 990 ед.) и X-Trail (426 100 ед).

В десятке оказался KIA Sportage и Mazda CX-5 — 425 470 и 408 420 проданных штук.