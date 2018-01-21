Эксперт рассказал, как можно сэкономить на покупке нового автомобиля

При покупке нового автомобиля всегда можно получить скидку или дополнительную выгоду, но продавцы не всегда о них говорят.

Несмотря на это есть несколько уловок, которые позволят при покупке автомобиля получить скидку у официального дилера. Один из продавцов рассказал порталу «За Рулем» как выбирать автомобиль, и на что стоит обратить внимание.

«А там дешевле»: это практически всегда работает, можно посетить несколько дилеров и получить от них коммерческое предложение на интересующую модель и комплектацию. В итоге один из дилеров может для удержания клиента предложить более выгодные условия и «перебить» цену.

«Я хочу машину забрать сейчас»: если у дилера уже есть автомобили с оформленным ПТС, то значит он ее уже выкупил у поставщика, и ему ее нужно как можно быстрей продать.

«Какие еще есть скидки»: практически все автомобили в РФ продаются по дополнительным программам, и одна из них trade-in. Также есть выгодные кредитные предложения со страховками и дополнительным оборудованием, на которые порой предоставляется очень большая скидка.

«Когда покупать»: эксперт советуют выбирать автомобиль после 20 чисел, именно в конце месяца дилеры для поставленных планов не захотят упускать клиента и могут предоставить скидку. В начале месяца такие предложения от продавца редко поступают.

«Непопулярная комплектация»: при выборе не ходового цвета, кузова, двигателя и трансмиссии можно также получить скидку на автомобиль, но такое предложение должен сделать продавец, так как клиент может не знать, что считается непопулярным.

«Мощный автомобиль с большой скидкой»: если по ПТС мощность мотора свыше 250 л.с., то это тоже можно считать поводом для снижения цены на машину, ведь из-за высокого транспортного налога такие авто не очень популярны в РФ, а продавцам нужно продавать такие машины.

«Почему он поцарапанный»: в дилерские центры могут поступать экземпляры с повреждениями, а прежде чем забирать новый автомобиль стоит его хорошо осмотреть на повреждения, их наличие автоматически подразумевает хорошую скидку на новый автомобиль.