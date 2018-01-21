Под действие новой сервисной кампании попадает несколько моделей производителя Audi. Как сообщает Федеральное автомобильное управление Германии, Audi отзовет 127 тыс. автомобилей из-за проблем с контролем выбросов.

В частности, речь идет о моделях A4, A5, A6, A7, A8, Q5 и Q7 в версиях с дизельным двигателем V6 TDI.

Также говорится и об автомобилях Audi A8, которые сошли с конвейера ранее середины 2017 года.

В отзываемых автомобилях с дизельными моторами установлено незаконное программное обеспечение, которое занижает реальные показатели выброса вредных веществ в атмосферу во время тестов.

До второго февраля руководство компании обязали предоставить план по устранению проблем.