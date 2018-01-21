Компания Ford на китайском рынке пересмотрела комплектации кроссовера Kuga и изменила на него цены в меньшую сторону.
Ford объявила о снижении цен на кроссовер Ford Kuga в Китае
21.01.2018 12:32
594 0
Сейчас американский кроссовер в дилерских центрах Поднебесной можно приобрести за 169 800 юаней, что в пересчёте составляет 1,5 млн рублей.
Топовая модификация кроссовера оценивается в 249 800 юаней (2,2 млн рублей).
Автопроизводитель снизил цены на модель сразу от 15 000 до 26 000 юаней в зависимости от комплектации.
Напомним, на российском рынке Ford Kuga к базовой комплектации стоит от 1 429 000 рублей и это за модель, произведенную в 2018 году.
Максимальная стоимость кроссовера в РФ составляет 2 037 000 рублей.
Комментарииcomments powered by HyperComments