Фотошпионы на тестах заметили обновленный кроссовер Hyundai Tucson‍

Тестовый прототип в камуфляже был замечен фотошпионами, а фото с тестов оказались в распоряжении Motor1. Обновленный кроссовер Hyundai Tucson, актуальная версия которого была представлена в 2015 году, замечен был на дорожных тестах.

В компании готовят рестайлинг для кроссовера, в котором по предварительным данным будет существенно переработан дизайн передней и задней части.

Так, стоит ожидать появление в модели новый бамперов, оптики, а также радиаторной решетки. В салоне, вероятно, изменят варианты обивки и появится обновленная информационно-развлекательная система. Изменения в линейке двигателей не ожидаются.

Напомним, что накануне стало известно, что кроссовер на российском рынке получил новую линейку комплектаций, о чем ранее сообщал портал ТвоёАвто.

Источник